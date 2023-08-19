Шариф О’Нил: «Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни»

Теги Леброн Джеймс Шакил О′Нил НБА Бронни Джеймс Шариф О’Нил Баскетбол

Шариф О’Нил, сын легенды НБА Шакила О’Нила, считает, что Бронни Джеймс будет в состоянии продолжить игру в баскетбол на высоком уровне.

Сын Леброна Джеймса этим летом перенес остановку сердца.

«Разговаривал ли я с ним? Да, он в порядке.

Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни. Он сможет играть в больших лигах», – заявил Шариф.

В 2018 году Шариф перенес операцию на сердце. Он мечтал играть в НБА, но после возобновления карьеры пока что пробился только в Лигу развития.

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1 комментарий

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out_nma
Конечно не скажутся, просто этой карьеры не будет
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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