Шариф О’Нил: «Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни»
Шариф О’Нил, сын легенды НБА Шакила О’Нила, считает, что Бронни Джеймс будет в состоянии продолжить игру в баскетбол на высоком уровне.
Сын Леброна Джеймса этим летом перенес остановку сердца.
«Разговаривал ли я с ним? Да, он в порядке.
Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни. Он сможет играть в больших лигах», – заявил Шариф.
В 2018 году Шариф перенес операцию на сердце. Он мечтал играть в НБА, но после возобновления карьеры пока что пробился только в Лигу развития.
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