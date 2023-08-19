Шариф О’Нил: «Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни»

’Нил, сын легенды НБА Шакила О’ , считает, что будет в состоянии продолжить игру в баскетбол на высоком уровне.

Сын Леброна Джеймса этим летом перенес остановку сердца.

«Разговаривал ли я с ним? Да, он в порядке.

Проблемы с сердцем не скажутся на карьере Бронни. Он сможет играть в больших лигах», – заявил Шариф.

В 2018 году Шариф перенес операцию на сердце. Он мечтал играть в НБА, но после возобновления карьеры пока что пробился только в Лигу развития.

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