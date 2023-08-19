Скип Бэйлесс: «Почему Леброна Джеймса не было на церемонии введения Дуэйна Уэйда в Зал славы? Мне казалось, что они очень близки»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд НБА Зал славы Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс обратил внимание, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не присутствовал на церемонии введения бывшего партнера по команде Дуэйна Уэйда в Зал славы.

«Не могу понять, почему Леброна Джеймса не было ни на церемонии введения Дуэйна Уэйда в Зал славы, ни на его афтепати. Я на 99,9 процента уверен, что Леброна там не было, и это меня удивило. Мне показалось, что это крайне странно. Я думал, что Леброн и Уэйд были очень близки.

Там был Крис Пол. Там были Кармело Энтони, Крис Бош, Пэт Райли. Там были все, кроме Леброна. Никому не показалось это странным? Почему это не обсуждается? Ах да, верно, Леброн Джеймс — самый неприкасаемый спортсмен в истории спорта. Так что, думаю, надо замять это дело и двигаться дальше. Здесь нечего обсуждать», – заявил Бэйлесс.

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7 комментариев

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Sanan1908
Ответ Budabuda
так он его даже в соц. сетях не поздравил
Поздравил! Не надо врать.
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quznez
спорц не читает? Лёба в Европе, по морям ходил, отдых отдыхал.
+1
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Stephan Carrypenko
Це ж було вже
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Abdulla
Ответ ModestBoy
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А какая разница кто сказал правду?
+6
-5
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Андрей 13
Не уважил Уэйда, тот для него много сделал, пожертвовав своей карьерой. Даже в Кливленд к нему перешел, потеряв при этом по моему несколько миллионов. Джордан, которого все не без оснований считают эгоистом, даже к Кукочу пришел на церемонию. Хотя Кукочу на мой взгляд нечего там делать. Не знаю какие были причины вводить его в Зал славы, но только не спортивные. Тогда уж и Харпера нужно было включать, у него карьера не хуже.
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