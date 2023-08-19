Скип Бэйлесс: «Почему Леброна Джеймса не было на церемонии введения Дуэйна Уэйда в Зал славы? Мне казалось, что они очень близки»

Известный эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс обратил внимание, что суперзвезда « » Леброн Джеймс не присутствовал на церемонии введения бывшего партнера по команде Дуэйна Уэйда в Зал славы.

«Не могу понять, почему не было ни на церемонии введения в Зал славы, ни на его афтепати. Я на 99,9 процента уверен, что Леброна там не было, и это меня удивило. Мне показалось, что это крайне странно. Я думал, что Леброн и Уэйд были очень близки.

Там был Крис Пол. Там были Кармело Энтони, Крис Бош, Пэт Райли. Там были все, кроме Леброна. Никому не показалось это странным? Почему это не обсуждается? Ах да, верно, Леброн Джеймс — самый неприкасаемый спортсмен в истории спорта. Так что, думаю, надо замять это дело и двигаться дальше. Здесь нечего обсуждать», – заявил Бэйлесс.

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