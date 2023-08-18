Боссы «Филадельфии» «полностью поддерживают» Дэрила Мори в конфликте с Джеймсом Харденом

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Владельцы «Филадельфии» «полностью поддерживают» фронт-офис организации в вопросе будущего разыгрывающего Джеймса Хардена, пишет инсайдер Марк Стейн.

По информации журналиста, руководство «Сиксерс» «полностью согласно» с решением президента Дэрила Мори совершать обмен Хардена лишь на условиях, при которых их шансы на чемпионство «повысятся или сохранятся прежними».

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4 комментария

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<~Inter~>
Может это коллективное решение владельцев немного проучить звёзд за счёт Хардена и Лилларда
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Light Yagami
Бороду жалко, хоть он уже не топ давно. Остаётся только на расизм давить, без рофлов.
+5
-2
+3
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udod
ну, уже не плохо, что никто мгновенно не пал ниц, и стуча лбом по полу не бросился исполнять хотелки Хардена и Лилларда
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AEZAKMI228
Ответ Light Yagami
Бороду жалко, хоть он уже не топ давно. Остаётся только на расизм давить, без рофлов.
Хаха
0
0
0
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