Боссы «Филадельфии» «полностью поддерживают» Дэрила Мори в конфликте с Джеймсом Харденом
Владельцы «Филадельфии» «полностью поддерживают» фронт-офис организации в вопросе будущего разыгрывающего Джеймса Хардена, пишет инсайдер Марк Стейн.
По информации журналиста, руководство «Сиксерс» «полностью согласно» с решением президента Дэрила Мори совершать обмен Хардена лишь на условиях, при которых их шансы на чемпионство «повысятся или сохранятся прежними».
Сегодня MVP-2018 в интервью признался, что отношения с организацией восстановить уже не получится.
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