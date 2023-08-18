Боссы «Филадельфии» «полностью поддерживают» Дэрила Мори в конфликте с Джеймсом Харденом

Владельцы «Филадельфии» «полностью поддерживают» фронт-офис организации в вопросе будущего разыгрывающего , пишет инсайдер Марк Стейн.

По информации журналиста, руководство «Сиксерс» «полностью согласно» с решением президента совершать обмен Хардена лишь на условиях, при которых их шансы на чемпионство «повысятся или сохранятся прежними».

Сегодня MVP-2018 в интервью признался, что отношения с организацией восстановить уже не получится.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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