«Буллс» ожидают, что Лонзо Болл пропустит сезон-23/24
По словам исполнительного вице-президента «Чикаго» по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса, в клубе ожидают, что разыгрывающий Лонзо Болл пропустит сезон-23/24.
«На момент начала межсезонья исходим из того, что Лонзо не сыграет в следующем сезоне и продолжит восстановительный процесс. Если он все же вернется, будет здорово», – заявил Карнишовас.
Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года, после чего не играл из-за проблем с левым коленом.
Болл перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.
По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.
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