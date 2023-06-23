«Буллс» ожидают, что Лонзо Болл пропустит сезон-23/24

Теги травмы Чикаго НБА Артурас Карнишовас Лонзо Болл Баскетбол

По словам исполнительного вице-президента «Чикаго» по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса, в клубе ожидают, что разыгрывающий Лонзо Болл пропустит сезон-23/24.

«На момент начала межсезонья исходим из того, что Лонзо не сыграет в следующем сезоне и продолжит восстановительный процесс. Если он все же вернется, будет здорово», – заявил Карнишовас.

Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года, после чего не играл из-за проблем с левым коленом. 

Болл перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

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5 комментариев

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Локоть Артеста
Скорее всего ему придется завершить карьеру. Жаль. Парень умеет работать над собой, травмы не дают нормально играть.
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fhneh
Ответ Insamo217
Конечно у обычных людей вызывает вопросы за что игроки НБА получают такие громадные деньги. Но помимо прочего за риски в 25 лет быть фактически инвалидом, как Болл
Ну у нас сотни тысяч человек подписывают контракт с риском для жизни за 195 тысяч рублей в месяц. И стать инвалидами для них чуть ли не счастливый исход
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scorp19
Да всё, Болл закончил.
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scorp19
Ответ Insamo217
Конечно у обычных людей вызывает вопросы за что игроки НБА получают такие громадные деньги. Но помимо прочего за риски в 25 лет быть фактически инвалидом, как Болл
Инвалидом можно стать и работая на заводе за 30к, нарушив технику безопасности.
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