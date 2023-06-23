По словам исполнительного вице-президента « » по баскетбольным операциям , в клубе ожидают, что разыгрывающий пропустит сезон-23/24.

«На момент начала межсезонья исходим из того, что Лонзо не сыграет в следующем сезоне и продолжит восстановительный процесс. Если он все же вернется, будет здорово», – заявил Карнишовас.

Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года, после чего не играл из-за проблем с левым коленом.

Болл перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

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