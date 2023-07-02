«Чикаго» подал заявку на исключение травмированного игрока в связи с травмой Лонзо Болла

« » подал заявку на исключение травмированного игрока на 10,2 миллиона долларов в связи с травмой разыгрывающего .

Ожидается, что Болл пропустит весь сезон-2023/24 из-за проблем с левым коленом.

Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года. Защитник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток.

По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой операции у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение