«Чикаго» подал заявку на исключение травмированного игрока в связи с травмой Лонзо Болла

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

«Чикаго» подал заявку на исключение травмированного игрока на 10,2 миллиона долларов в связи с травмой разыгрывающего Лонзо Болла.

Ожидается, что Болл пропустит весь сезон-2023/24 из-за проблем с левым коленом.

Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года. Защитник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток.

По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой операции у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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1 комментарий

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yak __1
очень жаль Здоровья!
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