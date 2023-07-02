«Чикаго» подал заявку на исключение травмированного игрока в связи с травмой Лонзо Болла
«Чикаго» подал заявку на исключение травмированного игрока на 10,2 миллиона долларов в связи с травмой разыгрывающего Лонзо Болла.
Ожидается, что Болл пропустит весь сезон-2023/24 из-за проблем с левым коленом.
Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года. Защитник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток.
По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой операции у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
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