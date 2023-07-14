«Чикаго» получил исключение травмированного игрока на 10,2 млн из-за травмы Лонзо Болла

« » получил исключение травмированного игрока на 10,2 млн из-за травмы разыгрывающего , который пропустит сезон-23/24 из-за проблем с коленом. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Исключение травмированного игрока дает клубу возможность подписать кого-то на один сезон, обменять игрока, у которого заканчивается контракт, или получить отчисленного игрока.

В сезоне-23/24 Болл получит 20,5 млн долларов. На сезон-24/25 у него есть опция игрока на 21,4 млн.

Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года. Защитник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток.

По мнению главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой операции у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.