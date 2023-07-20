«Чикаго» и «Майами» претендуют на Кристиана Вуда

« » и «Майами» претендуют на тяжелого форварда , пишет обозреватель LA Times Дэн Войке.

Как информирует журналист со ссылкой на источник в лиге, «Буллс» рассматривают возможность подписания Вуда, потому что им было предоставлено исключение травмированного игрока на 10,2 млн долларов из-за травмы Лонзо Болла.

« » в случае успеха с переходом Лилларда, как ожидается, станет фаворитом на подписание Вуда.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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