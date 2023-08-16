Кристапс Порзингис пропустит 4-6 недель из-за подошвенного фасциита
У тяжелого форварда «Бостона» Кристапса Порзингиса диагностирован подошвенный фасциит правой стопы, сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.
Игрок пройдет курс восстановления, который продлится от четырех до шести недель, и, как ожидается, вернется в строй к началу предсезонного тренировочного лагеря.
Вчера форвард сборной Латвии подтвердил, что не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира.
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
По крайней мере тогда он был максимально атлетичен и летал через всех.
После травмы он уже не летает, а больше полагается на рост, бросок и баскетбольный IQ.
При этом к плову его, в основном, подводят здоровым.