Кристапс Порзингис пропустит 4-6 недель из-за подошвенного фасциита

У тяжелого форварда «Бостона» Кристапса Порзингиса диагностирован подошвенный фасциит правой стопы, сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Игрок пройдет курс восстановления, который продлится от четырех до шести недель, и, как ожидается, вернется в строй к началу предсезонного тренировочного лагеря.

Вчера форвард сборной Латвии подтвердил, что не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира.

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное