Кристапс Порзингис пропустит 4-6 недель из-за подошвенного фасциита

Теги травмы Бостон НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

У тяжелого форварда «Бостона» Кристапса Порзингиса диагностирован подошвенный фасциит правой стопы, сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Игрок пройдет курс восстановления, который продлится от четырех до шести недель, и, как ожидается, вернется в строй к началу предсезонного тренировочного лагеря.

Вчера форвард сборной Латвии подтвердил, что не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира.

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3 комментария

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Van
Здоровый Порзингис действительно единорог. Никто не видел
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Аморалинни
Hahaha, classic
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Abdulla
Ответ Van
Здоровый Порзингис действительно единорог. Никто не видел
До получения травмы в Никс он был сравнительно здоров, хотя всё равно пропускал иногда.
По крайней мере тогда он был максимально атлетичен и летал через всех.
После травмы он уже не летает, а больше полагается на рост, бросок и баскетбольный IQ.
При этом к плову его, в основном, подводят здоровым.
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