Альберто Диас испытывает проблемы с коленом. У Испании помимо него есть только один разыгрывающий

Теги травмы Рикки Рубио сборная Испании Альберто Диас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хуан Нуньес Баскетбол

Разыгрывающий сборной Испании Альберто Диас испытывает проблемы с коленом.

Диас, который отыграл всего 4 минуты в товарищеском матче с Канадой, находится под пристальным наблюдением врачей.

В расширенном составе Испании помимо Диаса есть только один чистый разыгрывающий – Хуан Нуньес.

Рикки Рубио покинул сборную в процессе подготовки к ЧМ-2023 из-за ментальных проблем.

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3 комментария

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Starkom
а Колом где?
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умная Илона
срочно возвращать Чачо
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Tim Timson
да Юй разыграет разберутся. лишь бы братья Крузы не подвели)
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