Альберто Диас испытывает проблемы с коленом. У Испании помимо него есть только один разыгрывающий
Разыгрывающий сборной Испании Альберто Диас испытывает проблемы с коленом.
Диас, который отыграл всего 4 минуты в товарищеском матче с Канадой, находится под пристальным наблюдением врачей.
В расширенном составе Испании помимо Диаса есть только один чистый разыгрывающий – Хуан Нуньес.
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