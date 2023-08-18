Альберто Диас испытывает проблемы с коленом. У Испании помимо него есть только один разыгрывающий

Разыгрывающий сборной Испании Альберто Диас испытывает проблемы с коленом.

Диас, который отыграл всего 4 минуты в товарищеском матче с Канадой, находится под пристальным наблюдением врачей.

В расширенном составе Испании помимо Диаса есть только один чистый разыгрывающий – .

покинул сборную в процессе подготовки к ЧМ-2023 из-за ментальных проблем.

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