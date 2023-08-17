Венсан Колле: «Очень надеюсь, что Матиас Лессор вернется, он важен для сборной Франции»

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, центровой Матиас Лессор продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки и его участие в чемпионате мира остается под вопросом.

«Мы ждем возвращения . Я очень надеюсь, что он вернется, потому что он очень важен для баланса нашей команды. Он хорошо тренируется, и ему становятся все лучше и лучше», – сказал тренер.

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