Венсан Колле: «Очень надеюсь, что Матиас Лессор вернется, он важен для сборной Франции»

Теги травмы Венсан Колле сборная Франции Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Баскетбол

По словам главного тренера сборной Франции Венсана Колле, центровой Матиас Лессор продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки и его участие в чемпионате мира остается под вопросом.

«Мы ждем возвращения Матиаса Лессора. Я очень надеюсь, что он вернется, потому что он очень важен для баланса нашей команды. Он хорошо тренируется, и ему становятся все лучше и лучше», – сказал тренер.

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