Джок Лэндейл пропустит ЧМ-2023 из-за травмы

Стартовый центровой сборной Австралии Джон Лэндейл объявил о том, что пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы голеностопа.

Лэндейл получил повреждение во время товарищеского матча с Южным Суданом (88:67).

Лэндейл подвернул голеностоп в первой четверти встречи, неудачно приземлившись на ногу оппонента. Бигмэн « » сразу удалился в подтрибунное помещение.

На товарищеский матч с Францией, который пройдет 22 августа, австралийцы изначально планировали отправиться с составом из 13 человек на случай, если один из игроков получит травму.

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