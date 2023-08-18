Джок Лэндейл пропустит ЧМ-2023 из-за травмы

Теги травмы Хьюстон сборная Австралии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джок Лэндейл Баскетбол

Стартовый центровой сборной Австралии Джон Лэндейл объявил о том, что пропустит чемпионат мира-2023 из-за травмы голеностопа.

Лэндейл получил повреждение во время товарищеского матча с Южным Суданом (88:67).

Лэндейл подвернул голеностоп в первой четверти встречи, неудачно приземлившись на ногу оппонента. Бигмэн «Хьюстона» сразу удалился в подтрибунное помещение.

На товарищеский матч с Францией, который пройдет 22 августа, австралийцы изначально планировали отправиться с составом из 13 человек на случай, если один из игроков получит травму.

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Сергей Николаев
Джек, Джон, Джок
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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