«Необходимо продолжать процесс восстановления». Кристапс Порзингис подтвердил, что не сыграет на ЧМ-2023

Тяжелый форвард сборной Латвии и « » подтвердил, что не примет участие в предстоящем чемпионате мира.

«После нескольких недель восстановления и повторного МРТ-обследования плантарный фасциит стопы все еще не позволяет мне находиться на площадке в полной готовности.

Это совместное решение было принято медицинским персоналом и тренерским штабом национальной сборной, а также командой «Селтикс». Сейчас мне необходимо продолжать процесс восстановления», – написал Порзингис в соцсети.

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