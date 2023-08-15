«Необходимо продолжать процесс восстановления». Кристапс Порзингис подтвердил, что не сыграет на ЧМ-2023

Теги травмы Бостон НБА сборная Латвии Кристапс Порзингис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Латвии и «Бостона» Кристапс Порзингис подтвердил, что не примет участие в предстоящем чемпионате мира.

«После нескольких недель восстановления и повторного МРТ-обследования плантарный фасциит стопы все еще не позволяет мне находиться на площадке в полной готовности.

Это совместное решение было принято медицинским персоналом и тренерским штабом национальной сборной, а также командой «Селтикс». Сейчас мне необходимо продолжать процесс восстановления», – написал Порзингис в соцсети.

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1 комментарий

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ID89
А его кто-то видел играющим? Я слышал будто это массовая оптическая иллюзия
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