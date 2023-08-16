«Селтикс» не обеспокоены из-за проблем со стопой у Кристапса Порзингиса

Тяжелый форвард сборной Латвии и « » подтвердил, что не примет участие в предстоящем чемпионате мира.

После повторного МРТ-обследования выяснилось, что плантарный фасциит стопы все еще не позволяет Порзингису находиться на площадке в полной готовности.

Источник в «Селтикс» рассказал, что в клубе не обеспокоены из-за проблем со стопой у Порзингиса.

Решение о пропуске ЧМ-2023 принималось совместно с врачами «кельтов».

«Бостон» выменял латыша этим летом, отдав Маркуса Смарта.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное