«Селтикс» не обеспокоены из-за проблем со стопой у Кристапса Порзингиса
Тяжелый форвард сборной Латвии и «Бостона» Кристапс Порзингис подтвердил, что не примет участие в предстоящем чемпионате мира.
После повторного МРТ-обследования выяснилось, что плантарный фасциит стопы все еще не позволяет Порзингису находиться на площадке в полной готовности.
Источник в «Селтикс» рассказал, что в клубе не обеспокоены из-за проблем со стопой у Порзингиса.
Решение о пропуске ЧМ-2023 принималось совместно с врачами «кельтов».
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