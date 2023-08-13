Исайя Кординье заменил Франка Ниликину в сборной Франции

Федерация баскетбола Франции объявила о вызове в национальную сборную атакующего защитника Исайи Кординье и центрового .

Кординье вызван вместо получившего травму и официально назван одним из 12 игроков, которые будут выступать на предстоящем чемпионате мира. Ниликина травмировал подколенное сухожилие в товарищеском матче против Литвы (76:70) и покинул сборную.

Участие Пуарье в ЧМ-2023 пока находится под вопросом. Центровой «Реала» может заменить , который проходит дополнительное обследование по поводу проблем с голеностопным суставом.

Кординье и Пуарье отправятся в Токио на предстоящие товарищеские матчи Франции против Японии и Австралии.

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