Исайя Кординье заменил Франка Ниликину в сборной Франции
Федерация баскетбола Франции объявила о вызове в национальную сборную атакующего защитника Исайи Кординье и центрового Венсана Пуарье.
Кординье вызван вместо получившего травму Франка Ниликины и официально назван одним из 12 игроков, которые будут выступать на предстоящем чемпионате мира. Ниликина травмировал подколенное сухожилие в товарищеском матче против Литвы (76:70) и покинул сборную.
Участие Пуарье в ЧМ-2023 пока находится под вопросом. Центровой «Реала» может заменить Матиаса Лессора, который проходит дополнительное обследование по поводу проблем с голеностопным суставом.
Кординье и Пуарье отправятся в Токио на предстоящие товарищеские матчи Франции против Японии и Австралии.
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