Исайя Кординье заменил Франка Ниликину в сборной Франции

Теги травмы сборная Франции Франк Ниликина Исайя Кординье Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Венсан Пуарье Баскетбол

Федерация баскетбола Франции объявила о вызове в национальную сборную атакующего защитника Исайи Кординье и центрового Венсана Пуарье.

Кординье вызван вместо получившего травму Франка Ниликины и официально назван одним из 12 игроков, которые будут выступать на предстоящем чемпионате мира. Ниликина травмировал подколенное сухожилие в товарищеском матче против Литвы (76:70) и покинул сборную.

Участие Пуарье в ЧМ-2023 пока находится под вопросом. Центровой «Реала» может заменить Матиаса Лессора, который проходит дополнительное обследование по поводу проблем с голеностопным суставом.

Кординье и Пуарье отправятся в Токио на предстоящие товарищеские матчи Франции против Японии и Австралии.

Попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке, тренирует с 16 лет. «Торонто» взял яркого Дарко Раяковича

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий