Сборная США возглавляет рейтинг ФИБА. Франция на 2-м месте, Испания опустилась на 6-е

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В преддверии чемпионата мира ФИБА опубликовала неофициальный рейтинг мужских национальных сборных.

Сборная США сохранила за собой первое место. Также в тройку сильнейших вошли Франция и Австралия.

Действующий чемпион мира Испания опустилась на четыре позиции и теперь занимает лишь 6-е место.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель

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2 комментария

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Заголовок то неправильный, это не рейтинг ФИБА, а рейтинг силы команд-участниц Кубка Мира.

В рейтинге ФИБА Аргентина на 4м месте, которая мимо КМ пролетела - https://www.fiba.basketball/rankingmen
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vaslover
Нынешняя Словения очень переоценена. Она должна в лучшем случае занимать 7-е место в этом списке. Свой прайм с Дончичем у них был пройден на Олимпиаде. Сейчас у них нет как на победном для них Евробаскете Драгича старшего, Рэндольфа, праймового Препелича. Нет и травмированного Чанчара. Тоби тоже прошел свой прайм,недаром в Барселоне он не всегда попадал в основную ротацию. Лучшие годы этой сборной определенно позади. Может и стоило им в такой ситуации немного освежить ростер и пригласить в сборную highly rated словенского баскетбола, одного из лучших игроков Европы своего возраста, "нового Дончича" Яна Виде. Этого парня если кто не знает во время Финала Четырех признали МВП юношеской Евролиги.
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