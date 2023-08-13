Сборная США возглавляет рейтинг ФИБА. Франция на 2-м месте, Испания опустилась на 6-е
В преддверии чемпионата мира ФИБА опубликовала неофициальный рейтинг мужских национальных сборных.
Сборная США сохранила за собой первое место. Также в тройку сильнейших вошли Франция и Австралия.
Действующий чемпион мира Испания опустилась на четыре позиции и теперь занимает лишь 6-е место.
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В рейтинге ФИБА Аргентина на 4м месте, которая мимо КМ пролетела - https://www.fiba.basketball/rankingmen