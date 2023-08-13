Сборная США возглавляет рейтинг ФИБА. Франция на 2-м месте, Испания опустилась на 6-е

В преддверии чемпионата мира опубликовала неофициальный рейтинг мужских национальных сборных.

Сборная США сохранила за собой первое место. Также в тройку сильнейших вошли Франция и Австралия.

Действующий чемпион мира Испания опустилась на четыре позиции и теперь занимает лишь 6-е место.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель