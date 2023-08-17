Товарищеские матчи. Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой и другие матчи

Теги результаты товарищеские матчи сборная Испании сборная Франции сборная Бразилии сборная Австралии сборная Ливана сборная Венесуэлы сборная Канады сборная Японии сборная Египта сборная Южного Судана Баскетбол

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой.

Товарищеские матчи

Венесуэла – Бразилия

17 августа. 10:30

Австралия – Южный Судан

17 августа. 12:45

Япония – Франция

17 августа. 13:00

Ливан – Египет

17 августа. 19:00

Испания – Канада

17 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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