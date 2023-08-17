Товарищеские матчи. Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой и другие матчи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой.

Товарищеские матчи

Венесуэла – Бразилия

17 августа. 10:30

Австралия – Южный Судан

17 августа. 12:45

Япония – Франция



17 августа. 13:00

Ливан – Египет



17 августа. 19:00

Испания – Канада



17 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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