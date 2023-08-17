Товарищеские матчи. Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой и другие матчи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Венесуэла играет с Бразилией, Испания встретится с Канадой.
Венесуэла – Бразилия
17 августа. 10:30
Австралия – Южный Судан
17 августа. 12:45
Япония – Франция
17 августа. 13:00
Ливан – Египет
17 августа. 19:00
Испания – Канада
17 августа. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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