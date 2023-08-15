Николя Батюм планирует завершить карьеру после Олимпийских игр в Париже

Ожидается, что форвард «Клипперс» и капитан сборной Франции Николя Батюм завершит карьеру после Олимпийских игр 2024 года в .

34-летний игрок уже объявил о решении уйти из сборной после Олимпиады-2024. Жена баскетболиста Орели недавно сообщила в социальных сетях, что ее муж планирует завершить карьеру, не только в сборной, но и в НБА.

«Нико решил завершить карьеру (в и сборной Франции) после Олимпиады, так что это его последний сезон в «Клипперс», — написала она в твиттере.

Контракт Батюма с « » истекает летом 2024 года.

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