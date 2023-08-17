«Твоя майка готова». Футбольный «Аль-Хилаль» отреагировал на просьбу Янниса Адетокумбо

Теги Милуоки НБА фото Аль-Хилаль Яннис Адетокумбо Килиан Мбаппе Баскетбол

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хилаль» отреагировал на шутливую просьбу суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо подписать с ним контракт.

«Аль-Хилаль», можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – написал в июле форвард «Бакс».

«Яннис, твоя майка готова. Добро пожаловать в нашу семью», — ответил саудовский клуб на своей странице в твиттере и представил форму для Адетокумбо.

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5 комментариев

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Stephan Carrypenko
Красиво зашли)
+12
0
+12
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Старый Пёс
Яннис

Ожидание - 💵
Реальность- футболка Аль-Хилаля
+8
0
+8
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Ryan T.
"Милуоки" завтра: "Да какого хрена!"
Яннис: 🏃‍♂️
+4
0
+4
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pulyalke
норм коллаба по итогу получилась изза шуточек)) сейчас еще найдут способ как привлечь внимание))
+1
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