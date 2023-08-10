Яннис Адетокумбо проходит обследование, которое определит, сможет ли он участвовать в ЧМ-2023

Теги Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Греции и «Милуоки» Яннис Адетокумбо в настоящее время находится в США, где проходит последнее медицинское обследование для определения степени восстановления колена.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято окончательное решение относительно того, сможет ли Яннис принять участие в предстоящем чемпионате мира.

Двукратный MVP НБА  не участвовал ни в одной тренировке и ни в одном товарищеском матче сборной Греции в рамках подготовки к ЧМ-2023.

Адетокумбо после завершения сезона НБА перенес процедуру на коленном суставе.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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