Яннис с зарплатой $46 млн в год – «Аль-Хилалю», предлагающему Мбаппе €700 млн за сезон: «Можете меня взять, я похож на Килиана»

Теги ПСЖ Милуоки лига 1 Франция НБА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яннис Адетокумбо Килиан Мбаппе деньги Футбол

Яннис Адетокумбо готов играть в лиге Саудовской Аравии вместо Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

«Аль-Хилаль», можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе», – написал форвард «Милуоки». Француз отреагировал на это сообщение рядом смеющихся смайликов.

Адетокумбо в сезоне-2023/24 получит 45 640 084 доллара. В целом пятилетний контракт игрока НБА предполагает выплату 228 200 420 долларов.

Фото: twitter.com/Giannis_An34

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Да дайте уже новости по Захаряну , Мбаппе уже давно второй сорт на трансферном рынке .
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Мы все немножко Мбаппе за такие деньги.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Если об их схожести пошутил бы условный Галатье...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Матч-тв медиафутбол транслирует, однажды включил один матч, и кого там увидел? Какой-то шкет бегает - один в один Мбаппе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ Ярик01
Мы все немножко Мбаппе за такие деньги.
К сожалению, нам за это таких денег не предлагают 🤷🏽‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Рядом новость - аренда Шомуродова обойдется Кальяри в 1 млн евро в год. Как говорится - 2 мира...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ futbol Liverpool
Да дайте уже новости по Захаряну , Мбаппе уже давно второй сорт на трансферном рынке .
Захарян сосредоточен на Динамо, но по крайней мере сегодня 👻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Ответ Ярик01
Мы все немножко Мбаппе за такие деньги.
Да какой там , я и за 1 млн сделал бы почти все что угодно . 700 млн это уже другая галактика .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Хорошая попытка, хорошая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Вообще похож, просто немножко ниже Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Яннис похож на Донателло, самую умную черепаху, а Мбаппе скорее на оранжевую черепаху.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 757
Обалдеть, вот там америкосы платят, как арабы ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
В футболе важен скилл, это не баскетбол где можно просто быть семифутером и ставить сверху
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Прикольный чувак Яннис ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Пора уже и Кокорину сигнал послать шейхам. За 30, легенда итальянского футбола, кипрская суперзвезда, российский футбольный терминатор, все как любят арабы. По деньгам готов подвинуться. А как известно, зачем кому то переплачивать, если за тоже самое можно Кокорину недоплачивать?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий