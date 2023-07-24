Яннис с зарплатой $46 млн в год – «Аль-Хилалю», предлагающему Мбаппе €700 млн за сезон: «Можете меня взять, я похож на Килиана»

Яннис Адетокумбо готов играть в лиге Саудовской Аравии вместо Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему « » предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

« », можете взять меня. Я похож на », – написал форвард «Милуоки». Француз отреагировал на это сообщение рядом смеющихся смайликов.

Адетокумбо в сезоне-2023/24 получит 45 640 084 доллара. В целом пятилетний контракт игрока НБА предполагает выплату 228 200 420 долларов.

Фото: twitter.com/Giannis_An34

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?