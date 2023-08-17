«Голден Стэйт» примет на своем паркете «Вашингтон» Джордана Пула 22 декабря

Как стало известно обозревателю « » Энтони Слэйтеру, атакующий защитник проведет первый матч против бывшей команды в Сан-Франциско 22 декабря – «Уорриорз» примут «Уизардс».

Полное расписание сезона-2023/24 будет опубликовано сегодня, 17 августа.

Этим летом в результате обмена Пул стал игроком « », «Уорриорз» получили опытного разыгрывающего Криса Пола.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают