«Голден Стэйт» примет на своем паркете «Вашингтон» Джордана Пула 22 декабря
Как стало известно обозревателю «Голден Стэйт» Энтони Слэйтеру, атакующий защитник Джордан Пул проведет первый матч против бывшей команды в Сан-Франциско 22 декабря – «Уорриорз» примут «Уизардс».
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Этим летом в результате обмена Пул стал игроком «Вашингтона», «Уорриорз» получили опытного разыгрывающего Криса Пола.
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