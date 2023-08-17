«Голден Стэйт» примет на своем паркете «Вашингтон» Джордана Пула 22 декабря

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Как стало известно обозревателю «Голден Стэйт» Энтони Слэйтеру, атакующий защитник Джордан Пул проведет первый матч против бывшей команды в Сан-Франциско 22 декабря – «Уорриорз» примут «Уизардс».

Полное расписание сезона-2023/24 будет опубликовано сегодня, 17 августа.

Этим летом в результате обмена Пул стал игроком «Вашингтона», «Уорриорз» получили опытного разыгрывающего Криса Пола.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий