Чарльз Баркли: «Уорриорз» ненавидели Джордана Пула»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Чарльз Баркли Джордан Пул Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий ESPN Чарльз Баркли рассказал о своей первой реакции на обмен защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт» в «Вашингтон».

«Они ненавидели Джордана Пула.

Они действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе: они действительно ненавидели Джордана Пула.

Этот обмен даст ему шанс перезагрузиться. У него был тяжелый год. У него были то взлеты, то падения, поэтому ему нужно было начать все сначала. Надеюсь, у него все получится», – сказал Баркли.

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3 комментария

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Александр Земский
Хочется уже посмотреть на что он способен в роли основной опции нападения команды
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Дориан Грей_333
Ответ Igor Varlashkin
"Они ненавидели Джордана Пула. Они действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе: они действительно ненавидели Джордана Пула." - Бог любит троицу... Чарльз это бог?
Ага, божество набросов и предсказаний.
+1
0
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Igor Varlashkin
"Они ненавидели Джордана Пула. Они действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе: они действительно ненавидели Джордана Пула." - Бог любит троицу... Чарльз это бог?
0
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