Чарльз Баркли: «Уорриорз» ненавидели Джордана Пула»
Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий ESPN Чарльз Баркли рассказал о своей первой реакции на обмен защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт» в «Вашингтон».
«Они ненавидели Джордана Пула.
Они действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе: они действительно ненавидели Джордана Пула.
Этот обмен даст ему шанс перезагрузиться. У него был тяжелый год. У него были то взлеты, то падения, поэтому ему нужно было начать все сначала. Надеюсь, у него все получится», – сказал Баркли.
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