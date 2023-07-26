Чарльз Баркли: «Уорриорз» ненавидели Джордана Пула»

Бывшая звезда , ныне телеведущий ESPN Чарльз Баркли рассказал о своей первой реакции на обмен защитника Джордана Пула из « » в « ».

«Они ненавидели .

Они действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе: они действительно ненавидели Джордана Пула.

Этот обмен даст ему шанс перезагрузиться. У него был тяжелый год. У него были то взлеты, то падения, поэтому ему нужно было начать все сначала. Надеюсь, у него все получится», – сказал .

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