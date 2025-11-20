Купер Флэгг пропустил первый матч в сезоне из-за плохого самочувствия
Купер Флэгг пропустил первый матч .
Первый номер драфта Купер Флэгг из «Далласа» в среду не вышел на площадку в матче против «Нью-Йорка».
По словам тренера техасцев Джейсона Кидда, Флэгг пропустил первый матч в дебютном для себя сезоне НБА из-за плохого самочувствия.
18-летний Флэгг в среднем набирает 15,5 очка, 6,3 подбора и 3,1 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости