Майк Данливи: «Решение обменять Джордана Пула на Криса Пол было легким»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Крис Пол НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи признался, что решение обменять защитника Джордана Пула в «Вашингтон» на опытного разыгрывающего Криса Пола далось клубу легко.

«Я всегда говорю, что для меня решение выменять Криса было легким.

Очень жаль, что мне пришлось отдать Джордана, который сыграл важную роль в том, чего мы достигли за последние несколько лет. Я был здесь, когда мы выбрали его на драфте.

Но с точки зрения баскетбола и движения вперед, финансовой гибкости и всего прочего, это было относительно легкое решение для нас», – сказал Данливи.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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2 комментария

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Это ведь он за некоторое время до обмена говорил, что Пула не будут менять? )
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Ответ Чудинов Дмитрий
Это ведь он за некоторое время до обмена говорил, что Пула не будут менять? )
«Учитывая продление контракта, мы планируем, что он будет здесь еще четыре года, как минимум» (с)
Где ты тут увидел утверждение, что Пула не будут менять?
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