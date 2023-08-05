Майк Данливи: «Решение обменять Джордана Пула на Криса Пол было легким»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» признался, что решение обменять защитника в « » на опытного разыгрывающего далось клубу легко.

«Я всегда говорю, что для меня решение выменять Криса было легким.

Очень жаль, что мне пришлось отдать Джордана, который сыграл важную роль в том, чего мы достигли за последние несколько лет. Я был здесь, когда мы выбрали его на драфте.

Но с точки зрения баскетбола и движения вперед, финансовой гибкости и всего прочего, это было относительно легкое решение для нас», – сказал Данливи.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас