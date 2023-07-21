Джордан Пул начал заниматься боксом

Теги НБА Вашингтон видео Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул берет уроки бокса.

В сети появилось видео, где чемпион-2022 отрабатывает удары с тренером и на боксерской груше.

Перед сезоном-2022/23 Пул вступил в конфликт с ветераном команды Дрэймондом Грином, который закончился ударом молодого игрока по лицу.

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10 комментариев

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AnTikVar
Когда там по календарю Вашики с ГСВ?🤔🤔🤔
+19
0
+19
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Бондарев Олег
Кажется, он с этим немножечко опоздал.
+13
0
+13
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Телохранитель Джеймса Уорти
Кого он там собрался прессовать в Вашике? Модника Кузьму?
+8
0
+8
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ДИКАНЬ
Теперь ход Грина)) что там будет - фотка со Стивеном Сигалом?
+7
-1
+6
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Лиллард унижатель!
Ответ ДИКАНЬ
Теперь ход Грина)) что там будет - фотка со Стивеном Сигалом?
С Морантом
+4
0
+4
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omega pepega
Дреймонд Грин *мем с кукольной обезьяной смотрящей в сторону*
+4
-2
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Марат Ильясов
б.я, ну это реально детский сад....
с другой стороны узнал суровые будни НБА, повзрослеет малеха... а то как то все легко ему было и весело
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Казимир Стыцько
Поздно
0
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leon01
Мечтает наподдать Грину)
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Растислав Лупеко
Ну что Рокки 3?
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