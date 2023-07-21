Джордан Пул начал заниматься боксом

Атакующий защитник « » берет уроки бокса.

В сети появилось видео, где чемпион-2022 отрабатывает удары с тренером и на боксерской груше.

Перед сезоном-2022/23 Пул вступил в конфликт с ветераном команды Дрэймондом Грином, который закончился ударом молодого игрока по лицу.

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