Джордан Пул начал заниматься боксом
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул берет уроки бокса.
В сети появилось видео, где чемпион-2022 отрабатывает удары с тренером и на боксерской груше.
Перед сезоном-2022/23 Пул вступил в конфликт с ветераном команды Дрэймондом Грином, который закончился ударом молодого игрока по лицу.
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