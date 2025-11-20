0

Джейлен Брансон вернулся на площадку во встрече «Мэверикс» с «Никс»

Матч «Далласа» и «Нью-Йорка» прошел с Брансоном, но без Флэгга.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон вернулся на площадку в матче с «Далласом». Брансон пропустил неделю с растяжением голеностопа 1-й степени. Без него команда отыграла 2 матча (1-1).

На площадку не вышел форвард «Мэверикс» Купер Флэгг. 1-й номер драфта пропустил первый матч в профессиональной карьере из-за болезни. Новичок плохо чувствовал себя последние двое суток.

На счету Флэгга 15 матчей с показателями в 15,5 очка, 6,3 подбора, 3,1 передачи и 1,3 перехвата за 33,6 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
травмы
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
Шэмс Чарания
logoКупер Флэгг
logoДаллас
