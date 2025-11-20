Келли Убре пропустит как минимум 2 недели из-за травмы колена

«Сиксерс» на несколько недель потеряли важного игрока.

Форвард «Филадельфии» Келли Убре, как ожидается, пропустит не менее двух недель в связи с растяжением связок левого колена.

Убре будет повторно обследован через две недели.

29-летний баскетболист пропустил матч в Детройте в пятницу из-за проблем с левым коленом. МРТ-обследование выявило растяжение связки.

Келли выходил в стартовом составе «76-х» в первых 12 встречах сезона, набирая в среднем 16,8 очка, 5,1 подбора и 1,3 передачи за 34,8 минуты.