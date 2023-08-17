Ник Клэкстон о данке через Эмбиида: «Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу»

Центровой « » пообщался с болельщиками команды и ответил на вопрос о конфликте с MVP-2023 Джоэлом Эмбиидом.

«Каково было поставить сверху через Эмбиида? Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу. Любому MVP я уделяю особенное внимание, тем более на моей позиции», – сказал Клэкстон.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают