Ник Клэкстон о данке через Эмбиида: «Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон пообщался с болельщиками команды и ответил на вопрос о конфликте с MVP-2023 Джоэлом Эмбиидом.

«Каково было поставить сверху через Эмбиида? Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу. Любому MVP я уделяю особенное внимание, тем более на моей позиции», – сказал Клэкстон.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий