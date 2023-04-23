Дрэймонд Грин: «Эмбиид – большой хулиган. Клэкстон обязан был принять вызов, но у него нет шансов»

Теги Голден Стэйт Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном выпуске своего подкаста высказался об уровне доминации звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» Ника Клэкстона, который стал перешагивать его после данка.

«Джоэл Эмбиид – большой хулиган. Не в буквальном смысле. Потому что он настолько хорош. Так что в этой ситуации он играет роль огромного задиры. Ник Клэкстон просто обязан принять вызов – но у него изначально нет шансов. Джоэл Эмбиид настолько силен.

Это Ник Клэкстон против Джоэла Эмбиида, MVP НБА. Если ты ставишь сверху через него, ты должен всем своим видом постараться его задеть. Потому что Джоэл в ответ наберет против тебя 40 очков», – сказал Грин.

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3 комментария

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Arti Astakhov
Шансов было бы гораздо больше, если бы Эмбиида удалили за удар в пах (Или если бы не давали идиотские технари Клэкстону за проявление эмоций).
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Кирилл
Нетс, надо сказать, прикрыли Эмбиида как раз: всего 20 очков в среднем за 3 матча - это не то, чего ждут от Джоэля.
+5
-1
+4
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Алексей Никишин
Ответ Кирилл
Нетс, надо сказать, прикрыли Эмбиида как раз: всего 20 очков в среднем за 3 матча - это не то, чего ждут от Джоэля.
Этого не может быть, Джоэль говорил, что его никто не может остановить.
+1
0
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