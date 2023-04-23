Дрэймонд Грин: «Эмбиид – большой хулиган. Клэкстон обязан был принять вызов, но у него нет шансов»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном выпуске своего подкаста высказался об уровне доминации звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» Ника Клэкстона, который стал перешагивать его после данка.
«Джоэл Эмбиид – большой хулиган. Не в буквальном смысле. Потому что он настолько хорош. Так что в этой ситуации он играет роль огромного задиры. Ник Клэкстон просто обязан принять вызов – но у него изначально нет шансов. Джоэл Эмбиид настолько силен.
Это Ник Клэкстон против Джоэла Эмбиида, MVP НБА. Если ты ставишь сверху через него, ты должен всем своим видом постараться его задеть. Потому что Джоэл в ответ наберет против тебя 40 очков», – сказал Грин.
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо
Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров
3 комментария