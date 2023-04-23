Дрэймонд Грин: «Эмбиид – большой хулиган. Клэкстон обязан был принять вызов, но у него нет шансов»

Форвард « » в очередном выпуске своего подкаста высказался об уровне доминации звездного центрового «Филадельфии» .

Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» Ника Клэкстона, который стал перешагивать его после данка.

«Джоэл Эмбиид – большой хулиган. Не в буквальном смысле. Потому что он настолько хорош. Так что в этой ситуации он играет роль огромного задиры. Ник Клэкстон просто обязан принять вызов – но у него изначально нет шансов. Джоэл Эмбиид настолько силен.

Это Ник Клэкстон против Джоэла Эмбиида, MVP . Если ты ставишь сверху через него, ты должен всем своим видом постараться его задеть. Потому что Джоэл в ответ наберет против тебя 40 очков», – сказал Грин.

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