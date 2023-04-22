Форвард « » Дрэймонд Грин в новом выпуске подкаста раскритиковал за подход к конфликтным ситуациям в нескольких матчах на старте плей-офф.

Грин ранее был удален и дисквалифицирован после того, как наступил на из «Кингз». Ник Клэкстон («Бруклин») и («Филадельфия») были удалены по ходу третьего матча между командами в четверг.

«Это не плей-офф. Это не то, за что мы платим деньги.

Я никогда не поддерживал эти меры, когда видел, как игрока отстраняют. Я никогда не поддерживал эти меры, когда видел, как игрока удаляют с площадки. У нас начался плей-офф. противостоит Джоэлу Эмбииду, самому ценному игроку лиги. Если удалось поставить через него, то ты должен показать ему в лицо, что думаешь об этом, потому что он наберет свои 40 очков и четко покажет тебе, что думает по этому поводу. И я готов поставить на то, что не было ни одного болельщика, который заплатил деньги за ту игру и подумал: «А зачем Ник так провокационно ведет себя?»

Как поклонник игры я очень разочарован», – заявил Грин.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл