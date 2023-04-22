Дрэймонд Грин об удалениях Хардена и Клэкстона: «Это не плей-офф. Это не то, за что мы платим деньги»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА судьи Джеймс Харден НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Ник Клэкстон Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в новом выпуске подкаста раскритиковал НБА за подход к конфликтным ситуациям в нескольких матчах на старте плей-офф.

Грин ранее был удален и дисквалифицирован после того, как наступил на Домантаса Сабониса из «Кингз». Ник Клэкстон («Бруклин») и Джеймс Харден («Филадельфия») были удалены по ходу третьего матча между командами в четверг.

«Это не плей-офф. Это не то, за что мы платим деньги.

Я никогда не поддерживал эти меры, когда видел, как игрока отстраняют. Я никогда не поддерживал эти меры, когда видел, как игрока удаляют с площадки. У нас начался плей-офф. Ник Клэкстон противостоит Джоэлу Эмбииду, самому ценному игроку лиги. Если удалось поставить через него, то ты должен показать ему в лицо, что думаешь об этом, потому что он наберет свои 40 очков и четко покажет тебе, что думает по этому поводу. И я готов поставить на то, что не было ни одного болельщика, который заплатил деньги за ту игру и подумал: «А зачем Ник так провокационно ведет себя?»

Как поклонник игры я очень разочарован», – заявил Грин.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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6 комментариев

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ruprekht
Ответ unrecyclable
Опять он о деньгах
а ты когда нибудь пробовал сходить на игру НБА? примерно представляешь сколько это стоит?
+6
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+6
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ymuller
абсолютно здесь согласен, не надо лишать баскетбол эмоций
+5
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+5
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unrecyclable
Опять он о деньгах
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0ptimus.
Ну удаление Хардена точно излишне было
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