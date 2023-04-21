Шэннон Шарп – Эмбииду: «Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что звездный центровой «Филадельфии» должен был быть удален с игры за удар ногой (« »).

«Джеймс Харден заслуживал неспортивный фол лишь первой степени просто потому, что это был игровой эпизод. Он пытался отмахнуться.

Момент с Эмбиидом – это не баскетбол. Лежишь на полу, лягаешься. Это перебор. Ты намеренно ударил парня ногой.

Теоретически, «Нетс» добились того, что хотели. Они провоцировали тебя, хотели вывести из себя, чтобы добиться удаления – это сработало! Потому что ты ударил человека. Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

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