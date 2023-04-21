Шэннон Шарп – Эмбииду: «Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол»
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен был быть удален с игры за удар ногой Ника Клэкстона («Бруклин»).
«Джеймс Харден заслуживал неспортивный фол лишь первой степени просто потому, что это был игровой эпизод. Он пытался отмахнуться.
Момент с Эмбиидом – это не баскетбол. Лежишь на полу, лягаешься. Это перебор. Ты намеренно ударил парня ногой.
Теоретически, «Нетс» добились того, что хотели. Они провоцировали тебя, хотели вывести из себя, чтобы добиться удаления – это сработало! Потому что ты ударил человека. Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.
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Является ли это поводом наносить удар этому человеку?
Если да, то где грань? Можно отвёртку в печень засадить, если к тебе неуважительно отнеслись?
Единственное, что пока делал Эмбиид в проигранных сериях плей-офф - с кислой рожей рыдал или обвинял других в поражениях.
Жаль, что не удалили - серия не самая тяжелая, посидел бы одну игру на скамейке, остыл, подумал о своем безответственном поведении.
К слову, если Вы в профессиональном спорте одобряете мордобой, контакт ногами и т.д., может, Вы не на той ветке сидите? Может, баскетбол сменить на условные бои без правил?
Конечно нельзя отвертки засаживать, Александр, посадят ведь.
И без отвёртки обойдутся)