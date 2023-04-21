Шэннон Шарп – Эмбииду: «Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол»

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен был быть удален с игры за удар ногой Ника КлэкстонаБруклин»).

«Джеймс Харден заслуживал неспортивный фол лишь первой степени просто потому, что это был игровой эпизод. Он пытался отмахнуться.

Момент с Эмбиидом – это не баскетбол. Лежишь на полу, лягаешься. Это перебор. Ты намеренно ударил парня ногой.

Теоретически, «Нетс» добились того, что хотели. Они провоцировали тебя, хотели вывести из себя, чтобы добиться удаления – это сработало! Потому что ты ударил человека. Ты обычно тоже дерешься? Это не баскетбол», – сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Ответ evgen98
эксперт хренов
А в чем он не прав в данном случае?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Ответ evgen98
В данном случае он не учитывает контекст.
Объясни, если не сложно. Я лично считаю что Хардена не должны были удалять, а вот Эмбиид для удаления сделал достаточно.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ evgen98
В данном случае он не учитывает контекст.
Контекст?) Никому не нравится когда через него пытаются переступить.
Является ли это поводом наносить удар этому человеку?
Если да, то где грань? Можно отвёртку в печень засадить, если к тебе неуважительно отнеслись?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DORIRA
Можно отреагировать достойно и без ляганий ногами. Даже в рамках игры, показательно добыв победу. Когда ты лидер команды и ее результат во многом зависит от тебя - нужно делать всё, чтобы твоя команда победила.
Единственное, что пока делал Эмбиид в проигранных сериях плей-офф - с кислой рожей рыдал или обвинял других в поражениях.
Жаль, что не удалили - серия не самая тяжелая, посидел бы одну игру на скамейке, остыл, подумал о своем безответственном поведении.

К слову, если Вы в профессиональном спорте одобряете мордобой, контакт ногами и т.д., может, Вы не на той ветке сидите? Может, баскетбол сменить на условные бои без правил?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ evgen98
Ну мы в очных противостояниях увидим обязательно. Но самое главное, Александр - результат! А он ведь не фига не в пользу Нетс.
Да в жопу Нетс!! Джоэль Эмбиид слишком впечатлительный мальчик, я так это вижу) Зачем он принял этот вызов?) От кого?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ Максим Максимов
Никто не хочет быть тайроном лю. любой уважающий себя чел не позволит себя перешагнуть
Янис против Хезони. Ты просто ограниченный человек. Я уверен, что для тебя Зидан против Матерацци тоже положительный пример. Важен только результат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgen98
Ответ Александр Горлов
Контекст?) Никому не нравится когда через него пытаются переступить. Является ли это поводом наносить удар этому человеку? Если да, то где грань? Можно отвёртку в печень засадить, если к тебе неуважительно отнеслись?
Я знать всего не могу, но думаю, что нет, Джоэль не должен был бить Клэкстона - в этом вся соль. Хорошо что судьи не удалили.

Конечно нельзя отвертки засаживать, Александр, посадят ведь.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ evgen98
Я знать всего не могу, но думаю, что нет, Джоэль не должен был бить Клэкстона - в этом вся соль. Хорошо что судьи не удалили. Конечно нельзя отвертки засаживать, Александр, посадят ведь.
Джоель срётся с Клекстонами) Я полагаю, что в соперничестве с превосходящими по скиллам оппонентами наш МВП поплывёт. Тот же Грин из него сделает мишень.
И без отвёртки обойдутся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий