НБА даст повторную оценку действиям Эмбиида в эпизоде с ударом Клэкстона

проведет пересмотр эпизода с участием звездного центрового «Филадельфии» и (« »), сообщает журналист NY Post Брайан Льюис.

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.

Пересмотр всех неспортивных фолов происходит на следующий день после матча.

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