НБА даст повторную оценку действиям Эмбиида в эпизоде с ударом Клэкстона

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

НБА проведет пересмотр эпизода с участием звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Ника КлэкстонаБруклин»), сообщает журналист NY Post Брайан Льюис.

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.

Пересмотр всех неспортивных фолов происходит на следующий день после матча.

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18 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Безотносительно поступка Клэкстона, Эмбиида надо наказывать не мягче того же Грина. Бить ногами соперников нельзя. Ну разве что в целях самообороны)
+21
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+21
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Вадим flanec
Чем поступок Эмбиида, лучше поступка Грина? Да ничем. Дисквал Эмбиид заработал честно.
+16
0
+16
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Tim Timson
сейчас Риверс и с 3-0 найдет способ попасть в историю)
+8
0
+8
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ID89
MVP-неваляшка заслужил дисквал, надеюсь на адекватность лиги
+5
0
+5
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Додик Аксель
Должен Нытик одну игру пропустить и быть зрителем на следующем матче и это будет справедливо.
+4
0
+4
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3pointmaster
надеюсь нба будут последовательны в своих решениях, и матч он отсидит в одежде
+2
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+2
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3pointmaster
Ответ haibr
НБА хочет интриги и больше матчей в каждой серии. То есть денег.
Эмбид сам дал повод продлить серию как минимум на 1 матч
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Вадим flanec
Да причём тут счёт в серии. Эмбиид должен получить дисквал, справедливость должна быть.
Это да, но его должны были удалять на 2 минуте матча, и потом еще дисквал. И думаю Бруклин бы забрал ту игру
+2
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Вадим flanec
Ответ mqh9pzrxgf
Дадут, но счет в серии стал 3-0, а это в истории никогда не отыгрывалось
Да причём тут счёт в серии. Эмбиид должен получить дисквал, справедливость должна быть.
+1
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Super Objectively
Ну дисквалификация тут ...это 100 %!
нужно было выгонять за такое его еще во время игры ((

Бруклин взяли бы эту ...была бы хоть какая то интрига в серии..а так (( при счете 3-0...

филе лучше слить следующую игру,особенно если ембида отстранят и вернуться домой ...и уже там закрыть серию)
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Super Objectively
Ну дисквалификация тут ...это 100 %! нужно было выгонять за такое его еще во время игры (( Бруклин взяли бы эту ...была бы хоть какая то интрига в серии..а так (( при счете 3-0... филе лучше слить следующую игру,особенно если ембида отстранят и вернуться домой ...и уже там закрыть серию)
Да они и без слива проиграют, если конечно Харден не вспомнит времена Хьюстона и не начнет поливать
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3pointmaster
Ответ haibr
Я не про сам фол рассуждаю, а про пересмотр лигой. Всё-таки не каждый день такое происходит.
возможно сравнивают эпизод с ударом Эмбида с удалением Хардена и Грина, пытаются действовать последовательно.
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Azat LA
Ответ ID89
MVP-неваляшка заслужил дисквал, надеюсь на адекватность лиги
Может Вы хотели сказать наоборот "МВП-валяшка"?
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mqh9pzrxgf
Ответ Вадим flanec
Чем поступок Эмбиида, лучше поступка Грина? Да ничем. Дисквал Эмбиид заработал честно.
Дадут, но счет в серии стал 3-0, а это в истории никогда не отыгрывалось
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Azat LA
Ответ 3pointmaster
надеюсь нба будут последовательны в своих решениях, и матч он отсидит в одежде
Согласен, будет просто неэтично, если он будет сидеть БЕЗ одежды.
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3pointmaster
Ответ Azat LA
Согласен, будет просто неэтично, если он будет сидеть БЕЗ одежды.
лол, если без одежды тогда ещё +1 матч дисквы)
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