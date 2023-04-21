НБА даст повторную оценку действиям Эмбиида в эпизоде с ударом Клэкстона
НБА проведет пересмотр эпизода с участием звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Ника Клэкстона («Бруклин»), сообщает журналист NY Post Брайан Льюис.
Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.
После просмотра повтора судьи наказали Клэкстона техническим замечанием за перешагивание, а Эмбииду выписали неспортивный фол первой степени, что дало ему возможность продолжить игру.
Пересмотр всех неспортивных фолов происходит на следующий день после матча.
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нужно было выгонять за такое его еще во время игры ((
Бруклин взяли бы эту ...была бы хоть какая то интрига в серии..а так (( при счете 3-0...
филе лучше слить следующую игру,особенно если ембида отстранят и вернуться домой ...и уже там закрыть серию)