Джеймс Харден не исключает вариант с Китаем: «Меня всегда тут любили. Они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не исключает вариант с выступлением в чемпионате Китая, пишет обозреватель «Сиксерс» Кит Попмпи.

«Каждый раз, когда я приезжаю сюда, получаю столько любви от фанатов. Просто невероятно, понимаешь? Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я тут играю. Меня всегда здесь любили», – заявил Харден.

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