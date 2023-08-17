Джеймс Харден не исключает вариант с Китаем: «Меня всегда тут любили. Они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю»

Разыгрывающий «Филадельфии» не исключает вариант с выступлением в чемпионате Китая, пишет обозреватель «Сиксерс» Кит Попмпи.

«Каждый раз, когда я приезжаю сюда, получаю столько любви от фанатов. Просто невероятно, понимаешь? Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я тут играю. Меня всегда здесь любили», – заявил Харден.

Вчера китайские поклонники раскупили 10 000 бутылок его вина за 5 секунд.

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Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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