Сэм Митчелл: «Джеймс Харден сам усложнил ситуацию своей игрой в плей-офф»

Теги Филадельфия Сэм Митчелл НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл считает, что выступление Джеймс Хардена в минувшем плей-офф осложнило его ситуацию в «Филадельфии».

«Джеймсу нужно посмотреть на то, как он играл. Я могу пообещать игроку что угодно, но как тренер я скажу ему: «Послушай, чувак, сейчас ты играешь за меня, а когда в конце сезона придет время обсуждать твой контракт, я буду сражаться за тебя».

Но ты должен дать мне что-то, с чем я смогу сражаться. Если в плей-офф Джоэл Эмбиид набирает в среднем 20 очков за матч, а ты — 12, и ты проводишь один из худших плей-офф в своей карьере, что я могу предъявить владельцу клуба?

Я думаю, что Джеймс сам усложнил ситуацию своей игрой, особенно в седьмом матче», – сказал Митчелл.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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5 комментариев

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Roman Boroveev
Ну так то он 42 и 45 набирал в победных матчах с Бостоном в ПО.
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Великий_Хан
🤣 Так сыграл, что можно и обещания забрать.
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Stephan Carrypenko
Ответ Roman Boroveev
Ну так то он 42 и 45 набирал в победных матчах с Бостоном в ПО.
Согласен. Несколько матчей дал прям на уровне мвп
+2
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mibX
Ответ Roman Boroveev
Ну так то он 42 и 45 набирал в победных матчах с Бостоном в ПО.
А в проигранных шестом и седьмом он набрал 13 и 9, в каждом совершив по 5 потерь. Учитывая общий итог вполне очевидно какие результаты брались во внимание.
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