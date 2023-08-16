Сэм Митчелл: «Джеймс Харден сам усложнил ситуацию своей игрой в плей-офф»

Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл считает, что выступление в минувшем плей-офф осложнило его ситуацию в «Филадельфии».

«Джеймсу нужно посмотреть на то, как он играл. Я могу пообещать игроку что угодно, но как тренер я скажу ему: «Послушай, чувак, сейчас ты играешь за меня, а когда в конце сезона придет время обсуждать твой контракт, я буду сражаться за тебя».

Но ты должен дать мне что-то, с чем я смогу сражаться. Если в плей-офф Джоэл Эмбиид набирает в среднем 20 очков за матч, а ты — 12, и ты проводишь один из худших плей-офф в своей карьере, что я могу предъявить владельцу клуба?

Я думаю, что Джеймс сам усложнил ситуацию своей игрой, особенно в седьмом матче», – сказал Митчелл.

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