Кендрик Перкинс: «Джеймс Харден может вылететь из лиги после следующего сезона»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден скоро может покинуть лигу.

« есть что терять, и если он не будет осторожен, он может вылететь из лиги после следующего сезона.

Вот в чем дело: ему нельзя доверять. Он не нужен . Они двигаются дальше без старых суперзвезд», – сказал Перкинс.

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