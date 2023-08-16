Кендрик Перкинс: «Джеймс Харден может вылететь из лиги после следующего сезона»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден скоро может покинуть лигу.
«Джеймсу Хардену есть что терять, и если он не будет осторожен, он может вылететь из лиги после следующего сезона.
Вот в чем дело: ему нельзя доверять. Он не нужен НБА. Они двигаются дальше без старых суперзвезд», – сказал Перкинс.
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Но тут Перк отчасти прав - Харден немного берега уже попутал и в НБА в ближайшее время он будет очень быстро терять свою ценность.