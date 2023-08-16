Китайские поклонники Джеймса Хардена раскупили 10 000 бутылок его вина всего за 5 секунд

Звездный защитник «Филадельфии» продолжает турне по Китаю. Баскетболист использует поездку в том числе для продажи вина собственного бренда «J-Harden Wines», который он запустил в 2022 году.

Харден принял участие в стриме местного инфлюэнсера Сяо Яна, который решил продемонстрировать игроку , как быстро они смогут распродать его новый продукт. Харден не мог поверить, что всего за 5 секунд он продал 10 000 бутылок своего вина.

Позже у него купили еще 3 000 бутылок.

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