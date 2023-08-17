Журналист Эрик Пинкус: «Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт»

По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, 10-кратный участник Матча всех звезд ожидал получить максимальный контракт от и «Филадельфии».

«Не имеет значения, обещал Мори это или нет, по словам нескольких источников, у Хардена сложилось впечатление, что он откажется от опции и подпишет новый контракт с «Филадельфией» на максимальных условиях», – пишет Пинкус.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»