Журналист Эрик Пинкус: «Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт»
По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, 10-кратный участник Матча всех звезд Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт от Дэрила Мори и «Филадельфии».
«Не имеет значения, обещал Мори это или нет, по словам нескольких источников, у Хардена сложилось впечатление, что он откажется от опции и подпишет новый контракт с «Филадельфией» на максимальных условиях», – пишет Пинкус.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
а уж что он там ожидал особенно после того как всю весну и видимо июнь с хьюстоном разговаривал это уже его дело
Мори вот видимо очень ждал сайн н трейд от хьюстона и прогадал с этим. Если бы Мори еще в мае сам звякнул в Хьюстон и узнал что те не хотят себе бородача в команду то можно было бы согласовать сайн н трейд с Клипперс без всяких будущих получившихся ораний про «обманщика»
То есть Мори надо было повести себя более активно, а не ожидать это и было его ошибкой.
Харден сам лжец)