Журналист Эрик Пинкус: «Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, 10-кратный участник Матча всех звезд Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт от Дэрила Мори и «Филадельфии».

«Не имеет значения, обещал Мори это или нет, по словам нескольких источников, у Хардена сложилось впечатление, что он откажется от опции и подпишет новый контракт с «Филадельфией» на максимальных условиях», – пишет Пинкус.

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5 комментариев

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Максим Макеев
«Не имеет значения, обещал Мори это или нет»-ключевые слова
а уж что он там ожидал особенно после того как всю весну и видимо июнь с хьюстоном разговаривал это уже его дело
Мори вот видимо очень ждал сайн н трейд от хьюстона и прогадал с этим. Если бы Мори еще в мае сам звякнул в Хьюстон и узнал что те не хотят себе бородача в команду то можно было бы согласовать сайн н трейд с Клипперс без всяких будущих получившихся ораний про «обманщика»
То есть Мори надо было повести себя более активно, а не ожидать это и было его ошибкой.
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Jazzzz
А Дерил Мори ожидал от Хардена немного другой игры в ПО🤷🏻‍♂️
Харден сам лжец)
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Nadert@
Харден учитывая свой возраст и падающий уровень игры явно переоценил свою стоимость
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Pavel Harriss
за что?
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mqh9pzrxgf
Ответ Nadert@
Харден учитывая свой возраст и падающий уровень игры явно переоценил свою стоимость
Тут другой же момент, Харден пошел на уступки потому что тот обещал его Макс, а в итоге мори молчит
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