«Остается только один кандидат». Билл Симмонс назвал «Уизардс» единственным клубом, который может выменять Джеймса Хардена

Известный спортивный эксперт назвал «Вашингтон» единственным серьезным претендентом на звездного защитника «Филадельфии» .

«Вот что самое смешное — вариантов обмена Хардена нет.

«Чикаго» не обменяет Дерозана на Хардена. «Клипперс» ничего не отдадут за него. Молодым командам он не нужен. Претенденты на титул не могут так рисковать.

Остается только один кандидат. Опальный клуб, известный своими глупыми рисками», — написал Симмонс и приложил к посту фотографию, на которой написано « ».

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»