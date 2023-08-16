«Остается только один кандидат». Билл Симмонс назвал «Уизардс» единственным клубом, который может выменять Джеймса Хардена
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс назвал «Вашингтон» единственным серьезным претендентом на звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.
«Вот что самое смешное — вариантов обмена Хардена нет.
«Чикаго» не обменяет Дерозана на Хардена. «Клипперс» ничего не отдадут за него. Молодым командам он не нужен. Претенденты на титул не могут так рисковать.
Остается только один кандидат. Опальный клуб, известный своими глупыми рисками», — написал Симмонс и приложил к посту фотографию, на которой написано «Вашингтон».
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
новый орлеан например без разыгрывающего и с пельменом по 30 матчей играющим
чем не обмен формата пельмень на пельмень🙃
но видимо батлер не очень хочет контактировать с таким капризным игроком
ну а для самого товарища бородача майами даже слишком идеальное место
команда перешла в ребилд