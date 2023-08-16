«Остается только один кандидат». Билл Симмонс назвал «Уизардс» единственным клубом, который может выменять Джеймса Хардена

Теги Филадельфия НБА Вашингтон фото Джеймс Харден Билл Симмонс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс назвал «Вашингтон» единственным серьезным претендентом на звездного защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.

«Вот что самое смешное — вариантов обмена Хардена нет.

«Чикаго» не обменяет Дерозана на Хардена. «Клипперс» ничего не отдадут за него. Молодым командам он не нужен. Претенденты на титул не могут так рисковать.

Остается только один кандидат. Опальный клуб, известный своими глупыми рисками», — написал Симмонс и приложил к посту фотографию, на которой написано «Вашингтон».

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7 комментариев

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Лиллард унижатель!
Майами? Тот пакет который дают за Лилларда вполне могут отдать за Хардена.
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Максим Макеев
не ну если серьезно так перекурить то взять его может любой клуб
новый орлеан например без разыгрывающего и с пельменом по 30 матчей играющим
чем не обмен формата пельмень на пельмень🙃
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Максим Макеев
Ответ Лиллард унижатель!
Майами? Тот пакет который дают за Лилларда вполне могут отдать за Хардена.
верно подмечено
но видимо батлер не очень хочет контактировать с таким капризным игроком
ну а для самого товарища бородача майами даже слишком идеальное место
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Максим Макеев
Ответ Mr.BadGuy
А Вашингтону он зачем. У них есть молодой Пул.
Пул «лесоруб на просеке» да и по профилю не разыгрывающий, но брать хардена смысла реально нет
команда перешла в ребилд
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j-rich
Кузма + Галло + пики? Я просто не знаю что ещё могут дать волшебники.
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Mr.BadGuy
А Вашингтону он зачем. У них есть молодой Пул.
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Андрей 13
Нет никакого смысла не для Уизард, как и для Хардена. Не знают теперь куда пристроить его жирную задницу. Сам он хочет в ЛА, но тогда нужно было не продлевать контракт, а подписываться на более разумные деньги. Короче, и рыбку съесть, и за титул побороться? Он уже не в том положении, когда играл за Хьюстон, это уже другой Харден, на 25 кг больше. И продолжает диктовать свои условия, полузвезда...
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