Кристапс Порзингис пропустит чемпионат мира из-за травмы (BasketNews)

Тяжелый форвард сборной Латвии и « » не примет участие в предстоящем чемпионате мира, сообщает BasketNews. Ожидается, что Федерация баскетбола Латвии объявит об этом в среду, 16 августа.

Игрок получил травму стопы и не успеет полностью восстановиться до начала турнира.

Этим летом Порзингис не сыграл ни в одном товарищеском матче сборной Латвии.

Несколько дней назад немецкий журналист Руперт Фабиг высказал опасения по поводу участия Порзингиса в чемпионате мира, но Федерация баскетбола Латвии категорически опровергла сообщение.

Порзингис этим летом перешел из «Вашингтона» в «Бостон» в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

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