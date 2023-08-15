Кристапс Порзингис пропустит чемпионат мира из-за травмы (BasketNews)

Теги травмы Бостон НБА сборная Латвии Кристапс Порзингис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Латвии и «Бостона» Кристапс Порзингис не примет участие в предстоящем чемпионате мира, сообщает BasketNews. Ожидается, что Федерация баскетбола Латвии объявит об этом в среду, 16 августа.

Игрок получил травму стопы и не успеет полностью восстановиться до начала турнира.

Этим летом Порзингис не сыграл ни в одном товарищеском матче сборной Латвии.

Несколько дней назад немецкий журналист Руперт Фабиг высказал опасения по поводу участия Порзингиса в чемпионате мира, но Федерация баскетбола Латвии категорически опровергла сообщение.

Порзингис этим летом перешел из «Вашингтона» в «Бостон» в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

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3 комментария

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Tim Timson
было очевидно, что дотянут до конца и снимет его Бостон с пробега. ему травмата запускать на чемпионат себе дороже на длинном контракте, после истории с Галиной)
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RayRay
Эх, началось .. Лишь бы в сезон зашёл здоровым.☘️
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