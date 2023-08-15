Юта Ватанабе получил травму во время товарищеского матча против Анголы

Форвард сборной Японии и « » получил травму и был вынужден досрочно завершить товарищеский матч против команды Анголы (75:65).

Инцидент произошел за 3 минуты и 27 секунд до конца второй четверти. Ватанабе столкнулся с соперником и упал на паркет. Позже форвард поднялся и самостоятельно ушел в раздевалку.

Ватанабе провел в матче 11 минут, набрав 4 очка, сделав 7 подборов и 3 передачи.

После матча главный тренер сборной Японии Том Хорват сообщил, что Ватанабе избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через 5-7 дней.

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