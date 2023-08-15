Юта Ватанабе получил травму во время товарищеского матча против Анголы

Теги травмы товарищеские матчи Финикс НБА сборная Анголы сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Юта Ватанабе Баскетбол

Форвард сборной Японии и «Финикса» Юта Ватанабе получил травму и был вынужден досрочно завершить товарищеский матч против команды Анголы (75:65).

Инцидент произошел за 3 минуты и 27 секунд до конца второй четверти. Ватанабе столкнулся с соперником и упал на паркет. Позже форвард поднялся и самостоятельно ушел в раздевалку.

Ватанабе провел в матче 11 минут, набрав 4 очка, сделав 7 подборов и 3 передачи.

После матча главный тренер сборной Японии Том Хорват сообщил, что Ватанабе избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через 5-7 дней.

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