Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко прокомментировал решение форварда « » выступать за сборную США.

«Ничего не поменялось, потому что Банкеро никогда не было в нашей команде.

В какой-то момент мы подумали, что он будет играть с нами, это было логично. Но мы также знали, что он может играть за сборную США, потому что он чрезвычайно талантливый игрок.

Мы не увлекаемся дриблингом, мы разыгрываем пик-н-ролл, чтобы создать минимальное преимущество, и делаем упор на передачи. Если бы у нас был Банкеро, нам пришлось бы показывать ему, как мы играем, и надеяться, что он поймет. Я немного поговорил с ним. Он должен был помочь нам, потому что он очень умный игрок. Но его здесь нет, и мы идем дальше», – сказал Поццекко.

Новый тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке