Джанмарко Поццекко об отказе Банкеро играть за Италию: «Ничего не поменялось, потому что его никогда не было в нашей команде»

Теги Джанмарко Поццекко Орландо сборная Италии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко прокомментировал решение форварда «Орландо» Паоло Банкеро выступать за сборную США.

«Ничего не поменялось, потому что Банкеро никогда не было в нашей команде.

В какой-то момент мы подумали, что он будет играть с нами, это было логично. Но мы также знали, что он может играть за сборную США, потому что он чрезвычайно талантливый игрок.

Мы не увлекаемся дриблингом, мы разыгрываем пик-н-ролл, чтобы создать минимальное преимущество, и делаем упор на передачи. Если бы у нас был Банкеро, нам пришлось бы показывать ему, как мы играем, и надеяться, что он поймет. Я немного поговорил с ним. Он должен был помочь нам, потому что он очень умный игрок. Но его здесь нет, и мы идем дальше», – сказал Поццекко.

Новый тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
Итальянцы не простят Банкеро..будет в Сша играть по 7 минут и с орденами постить в инст!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий