Рик Бэрри: «Джордану Пулу очень повезло, что «Уорриорз» дали ему такой большой контракт»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Рик Бэрри Джордан Пул Баскетбол

Член Зала славы Рик Бэрри считает, что Джордану Пулу («Вашингтон») повезло с контрактом, который он подписал с «Голден Стэйт» в прошлом году.

«Джордану Пулу очень повезло. Он провел очень хороший сезон, и ему дали максимальный контракт, который, честно говоря, я бы никогда ему не дал, потому что он играл недостаточно долго на этом уровне.

Максимальный контракт получает тот, кто доказал, что способен выступать на высоком уровне каждый год. Право на максимальный контракт нужно заработать. Пул провел хороший сезон, но у него не было двух или трех отличных сезонов подряд.

«Уорриорз» очень повезло, что они обменяли Пула и избавились от этого большого контракта. Это позволило им собрать команду, которая у них сейчас есть», – сказал Бэрри.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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3 комментария

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Sasha Swoosh
Раскладывает по полочка дед, что с Брауном, что с Пулом.
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Mr.BadGuy
И тут такой Пул набивает 30+ очей в Вашике
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Ametis
Ответ Mr.BadGuy
И тут такой Пул набивает 30+ очей в Вашике
И Вашик мимо ПО, толку от его 30+ очков?
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