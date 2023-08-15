ЦСКА проведет в Анталье предсезонные матчи с тремя турецкими командами

ЦСКА проведет часть предсезонной подготовки в турецкой Анталье, где 12, 13 и 15 сентября сыграет с «Каршиякой», « » и « », сообщает «Матч ТВ».

Московская команда начнет предсезонку двумя домашними матчами против пермской «Пармы» (25 и 27 августа).

В начале сентября армейцы отправятся в Боснию и Герцеговину на турнир, посвященный 50‑летию клуба «Игокеа» из боснийского года Баня‑Лука. 6 сентября ЦСКА сыграет с «Игокеа», а 8 сентября там же встретится с турецким « ».

С 21 по 24 сентября примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на московской «ВТБ Арене». Участниками турнира также станут УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», МБА, «Фенербахче» и «Бешикташ».

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное