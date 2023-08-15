ЦСКА проведет в Анталье предсезонные матчи с тремя турецкими командами

Теги товарищеские матчи предсезонные матчи ЦСКА Анадолу Эфес Тюрк Телеком Галатасарай Каршияка Единая лига ВТБ Игокеа Парма-Пари Баскетбол

ЦСКА проведет часть предсезонной подготовки в турецкой Анталье, где 12, 13 и 15 сентября сыграет с «Каршиякой», «Тюрк Телекомом» и «Анадолу Эфесом», сообщает «Матч ТВ».

Московская команда начнет предсезонку двумя домашними матчами против пермской «Пармы» (25 и 27 августа).

В начале сентября армейцы отправятся в Боснию и Герцеговину на турнир, посвященный 50‑летию клуба «Игокеа» из боснийского года Баня‑Лука. 6 сентября ЦСКА сыграет с «Игокеа», а 8 сентября там же встретится с турецким «Галатасараем».

С 21 по 24 сентября ЦСКА примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на московской «ВТБ Арене». Участниками турнира также станут УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», МБА, «Фенербахче» и «Бешикташ».

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий