Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка. Турнир стартует 21 сентября матчем МБА – «Фенербахче»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Фенербахче Беко Бешикташ БК Пари Нижний Новгород МБА календарь Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка.

Турнир стартует 21 сентября матчем между московской МБА и турецким «Фенербахче».

Участниками Суперкубка стали шесть лучших команд прошлого сезона Лиги ВТБ –ЦСКАУНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» и МБА – а также два турецких клуба – «Фенербахче» и «Бешикташ».

21 и 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи, 23 сентября – полуфиналы и матчи за 5-8 места. Решающие встречи состоятся 24 сентября.

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