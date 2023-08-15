Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка. Турнир стартует 21 сентября матчем МБА – «Фенербахче»

Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка.

Турнир стартует 21 сентября матчем между московской МБА и турецким «Фенербахче».

Участниками Суперкубка стали шесть лучших команд прошлого сезона Лиги ВТБ – , , « », « », «Нижний Новгород» и – а также два турецких клуба – «Фенербахче» и «Бешикташ».

21 и 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи, 23 сентября – полуфиналы и матчи за 5-8 места. Решающие встречи состоятся 24 сентября.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Лига ВТБ