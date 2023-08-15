Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка. Турнир стартует 21 сентября матчем МБА – «Фенербахче»
Единая лига ВТБ представила расписание Суперкубка.
Турнир стартует 21 сентября матчем между московской МБА и турецким «Фенербахче».
Участниками Суперкубка стали шесть лучших команд прошлого сезона Лиги ВТБ –ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» и МБА – а также два турецких клуба – «Фенербахче» и «Бешикташ».
21 и 22 сентября пройдут четвертьфинальные матчи, 23 сентября – полуфиналы и матчи за 5-8 места. Решающие встречи состоятся 24 сентября.
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Лига ВТБ
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