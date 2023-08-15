«Сиксерс» отказываются обменивать Тайриза Макси

« » этим летом была непреклонна по поводу . Клуб отвечал отказом на любые предложения по молодому разыгрывающему, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В конце июня Уиндхорст заявлял, что «Филадельфия» может обменять Макси.

«Знаете, почему «Филадельфия» не станет продлевать Макси? Потому что «76-е» могут его обменять. Он может стать той недостающей частью в потенциальном обмене Дэмиана Лилларда», – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

В прошедшем регулярном чемпионате 22-летний Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все