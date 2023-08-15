«Сиксерс» отказываются обменивать Тайриза Макси

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» этим летом была непреклонна по поводу Тайриза Макси. Клуб отвечал отказом на любые предложения по молодому разыгрывающему, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В конце июня Уиндхорст заявлял, что «Филадельфия» может обменять Макси.

«Знаете, почему «Филадельфия» не станет продлевать Макси? Потому что «76-е» могут его обменять. Он может стать той недостающей частью в потенциальном обмене Дэмиана Лилларда», – сказал Уиндхорст в эфире NBA Today.

В прошедшем регулярном чемпионате 22-летний Макси набирал в среднем 20,3 очка за игру, реализуя более 43% бросков из-за дуги.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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4 комментария

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Дмитрий Касьянов
Так Макси действительно Эмбиду подходит лучше. Эмбиду нужен трафик на дуге. Дейм наворачивать круги весь сезон не будет
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everyday4768
И правильно делают, это их единственный качественный актив на перспективу
+1
0
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Дмитрий Касьянов
Ответ ПП ПП
Эмбиду нужен кто то очень медленный. Чтобы даже не думал бегать в отрывы.
Ну да Эмбид и 7 секунд) очень смешно
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