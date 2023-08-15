Из описания аккаунта Джоэла Эмбиида исчезли отсылки к «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Джоэл Эмбиид соцсети Баскетбол

Из описания аккаунта звездного центрового Джоэла Эмбиида в твиттере* исчезли отсылки к «Филадельфии» и городу.

Ранее у действующего MVP НБА значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден этим летом запросил обмен из клуба, а на этой неделе назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, Эмбиид играет ключевую роль в принятии решений по составу команды.

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9 комментариев

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Ed Monix
Процесс мне друг, но истина дороже
+13
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fhneh
Ответ qdp5pcm8gc
Двухметровый черный мужик отписался от кого то в твитере. Детский садик
Недооцениваешь век соцсетей
+4
-1
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B@SS
Пошла жара )
+2
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AaaaRrrr
Как это исчезли, если в шапке все еще процесс
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0
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ГРУПА ЗИСК
Не запросил обмен в Наггетс случайно? ))

А вообще - сейчас межсезонье конечно, но неужели всё настолько хреново, что новости приходится клепать из того, какая буква у кого в твиттере пропала в профиле и кто кому лайк поставил.
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qdp5pcm8gc
Двухметровый черный мужик отписался от кого то в твитере. Детский садик
+2
-2
0
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qdp5pcm8gc
Ответ fhneh
Недооцениваешь век соцсетей
Понял. Спишем поведение взрослого мужика на недооценку соц сетей
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