Из описания аккаунта Джоэла Эмбиида исчезли отсылки к «Филадельфии»

Из описания аккаунта звездного центрового Джоэла Эмбиида в твиттере* исчезли отсылки к «Филадельфии» и городу.

Ранее у действующего MVP НБА значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.

Защитник «Сиксерс» этим летом запросил обмен из клуба, а на этой неделе назвал президента «76-х» «лжецом».

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, Эмбиид играет ключевую роль в принятии решений по составу команды.

* Твиттер заблокировали на территории России

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Твиттер Джоэла Эмбиида