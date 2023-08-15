Из описания аккаунта Джоэла Эмбиида исчезли отсылки к «Филадельфии»
Из описания аккаунта звездного центрового Джоэла Эмбиида в твиттере* исчезли отсылки к «Филадельфии» и городу.
Ранее у действующего MVP НБА значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.
Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден этим летом запросил обмен из клуба, а на этой неделе назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».
По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, Эмбиид играет ключевую роль в принятии решений по составу команды.
* Твиттер заблокировали на территории России
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
Твиттер Джоэла Эмбиида
А вообще - сейчас межсезонье конечно, но неужели всё настолько хреново, что новости приходится клепать из того, какая буква у кого в твиттере пропала в профиле и кто кому лайк поставил.