Джеймс Харден попытался исполнить танец в TikTok с китаянкой

В сети появилось видео, как Джеймс Харден пытается исполнить танец для TikTok с китаянкой.

Звездному защитнику «Филадельфии» с трудом удавалось повторять движения девушки.

Харден проводит тур по Китаю, где у него много поклонников. Ранее защитник выступал за «Хьюстон», который приобрел большую популярность в Китае во времена Яо Мина.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме