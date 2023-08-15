Джеймс Харден попытался исполнить танец в TikTok с китаянкой

Теги Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

В сети появилось видео, как Джеймс Харден пытается исполнить танец для TikTok с китаянкой.

Звездному защитнику «Филадельфии» с трудом удавалось повторять движения девушки.

Харден проводит тур по Китаю, где у него много поклонников. Ранее защитник выступал за «Хьюстон», который приобрел большую популярность в Китае во времена Яо Мина.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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6 комментариев

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Daff Rogers
Харден столько танцует, а фол до сих пор не свистнули. Поэтому и не понимает...
+3
-1
+2
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AEZAKMI228
Ответ Sonder
ыхыхыхы какое совпадение, что Харден танцует под сигнатурку Bottom G
Что прости?
+2
0
+2
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Sonder
ыхыхыхы

какое совпадение, что Харден танцует под сигнатурку Bottom G
+1
0
+1
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Sonder
Ответ AEZAKMI228
Что прости?
https://youtube.com/shorts/MQmV1DRRAB0
0
0
0
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banderos
Ответ Sonder
https://youtube.com/shorts/MQmV1DRRAB0
Но ты не ответил на вопрос
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МЗ
Ответ Sonder
ыхыхыхы какое совпадение, что Харден танцует под сигнатурку Bottom G
и голос из радио: "Джеймс передает музыкальное поздравление своему другу Дерилу из далекой Филадельфии".
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