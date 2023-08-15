Джеймс Харден по-прежнему предпочитает перейти в «Клипперс»

Звездный защитник «Филадельфии» по-прежнему предпочитает продолжить карьеру в « », сообщает журналист Брэндон Робинсон.

По словам высокопоставленного должностного лица в «Клипперс», Харден «отлично вписался бы в команду».

Вчера Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

Ранее стало известно, что «Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену Хардена и рассчитывают сохранить MVP-2018 в команде. Сам игрок не хочет выступать за «Филадельфию» и не собирается приезжать в предсезонный тренировочный лагерь.

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