«У нас тут цирк». Юсуф Нуркич снова раскритиковал условия, в которых приходится выступать игрокам сборной Боснии и Герцеговины

Теги Портленд сборная Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Центровой «Портленда» и сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич снова упомянул о серьезных проблемах, с которыми национальная команда сталкивается на протяжении многих лет.

Сейчас Босния и Герцеговина принимает участие в олимпийском предквалификационном турнире.

«Мы хотим послать важный сигнал. Мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами на протяжении последних 30 лет.

Все начинается с условий, в которых оказывается команда. У нас каждый год большие проблемы. Мы не можем получить элементарные вещи, нам не к кому обратиться. Мы добиваемся гораздо лучших результатов, если брать во внимание те условия, которые нам даются. У нас ненормальные условия, четверо игроков спят в одной комнате.

Мы едем в Польшу, чтобы выиграть турнир. При этом у нас нет тренера по физподготовке. Необходимо обеспечить нормальные условия для ребят, которые в будущем захотят выступать за Боснию и Герцеговину. Сейчас же у нас цирк, поэтому они выберут себе другие национальные команды», – сказал боснийский бигмен.

Нуркич ранее критиковал организацию в боснийской сборной, которая участвовала в Евробаскете-2022.

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