Юсуф Нуркич: «На что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати?»

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич после вылета с чемпионата Европы посетовал на слабую работу баскетбольной федерации страны.

«У нас всегда складывается хорошо или плохо, чего-то среднего не бывает. Я горжусь ребятами, тренерами, штабом команды. Если брать всю эту турбулентность, которая у нас была, то сделанное нами впечатляет. Я горд, я поздравляю всех, кто участвовал, мы сделали все возможное. Босния и Герцеговина может гордиться.

Все начинается с федерации. С чем мы имеем дело? У нас есть люди, которые руководят и ведут за собой? Многое происходит вне спорта, спорт – это самая простая составляющая.

Дайте мне пост президента ассоциации и совет директоров, назначьте меня директором, у Боснии и Герцеговины никогда больше не будет проблем ни с подготовкой, ни с отелем, ни с едой. Если это возможно, я готов взять на себя все функции, если бы все сводилось к моему решению.

На что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати, если мы не решаем некоторые вещи, которые являются приоритетными? Люди должны понимать, что национальная команда превыше всего. Мы должны быть уверены, что спортсменам предоставляются самые лучшие условия, в любом вопросе.

У нас не будет прогресса, мы можем рассчитывать только на чудеса, потому что это и правда чудеса. Есть 12 парней, которые выложились по максимуму. Я горжусь каждым, потому что они отдали все силы, сделали все возможное. Не могу винить никого в команде», – сказал Нуркич.

Grateful Dead + 🏀 = 💛💚❤️. Благодарные мертвецы, которым баскетбол обязан по гроб жизни